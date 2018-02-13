Мріяла про це все життя: Дрю Беррімор розповіла, як знайомиться з чоловіками після розлучення

Беррімор зізналася, що з юного віку мріяла про подібну можливість знайомитися з чоловіками.

Після розриву стосунків з колишнім чоловіком Віллом Копельманом американська актриса Дрю Беррімор зареєструвалася в одному з онлайн-додатків для знайомств. Вона зазначила, що була шокована, коли через 4 дні користування цим сервісом її екс-чоловік натрапив на її профіль.

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Про це вона повідомила на шоу Елен Дедженерес. Беррімор зізналася, що з юного віку мріяла про подібну можливість знайомитися з чоловіками, передає Styler.

"У підлітковому віці я була розбурхана ідеєю побачення наосліп. Я хотіла спілкування, яке ні до чого не зобов'язує і яке можна припинити в будь-яку секунду. І ось це стало реальністю... Моя подруга сиділа на одному з таких сайтів. Потім я десь почула, що Емі Шумер познайомилася зі своїм хлопцем через цей додаток. І одного разу ввечері я зробила це. Я летіла тоді додому і подумала: "Чорт! Я ж мріяла про це, чому б і мені не спробувати?" — сказала актриса.

Артистка наголосила, що пошуки хлопця в Інтернеті поки не увінчалися успіхом. "Спочатку я запропонувала одному хлопцеві випити по келиху, але відповіді від нього так і не послідувало, другий запропонував мені зустрітися в певний час, з 7 до 8", — поскаржилася Дрю.

Неприємним для актриси стало питання колишнього чоловіка про її успіхи в додатку. "Я була в шоці, коли він запитав мене про це. Запитала: "Як ти дізнався? Я ж там була всього 4 дні!"

Виявилося, що він побачив мій профіль у себе на телефоні. Я все ще зареєстрована на цьому чортовому додатку і ніяк не можу звідти вийти", - додала вона.