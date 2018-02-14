Трамп на унітазі та русалонька Меркель: у Португалії на традиційному карнавалі висміяли світових лідерів (фото, відео)

13:13, 14 лютого 2018
Світ
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У Португалії на традиційному карнавалі висміяли світових лідерів.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Свято політичної сатири. У португальському місті Торреш-Ведраш на традиційному карнавалі висміяли світових лідерів. На вулицях влаштували парад карикатурних фігур.

Кім Чен Ина зобразили із ракетою в руках. Фігуру президента США Дональда Трампа взагалі посадили на унітаз. А от Ангелу Меркель зобразили в образі русалки.

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Теги: #карнавал у Португалії