Трамп на унітазі та русалонька Меркель: у Португалії на традиційному карнавалі висміяли світових лідерів (фото, відео)
13:13, 14 лютого 2018Світ
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У португальському місті Торреш-Ведраш на традиційному карнавалі висміяли світових лідерів.
У Португалії на традиційному карнавалі висміяли світових лідерів.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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Свято політичної сатири. У португальському місті Торреш-Ведраш на традиційному карнавалі висміяли світових лідерів. На вулицях влаштували парад карикатурних фігур.
Кім Чен Ина зобразили із ракетою в руках. Фігуру президента США Дональда Трампа взагалі посадили на унітаз. А от Ангелу Меркель зобразили в образі русалки.
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