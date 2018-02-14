Елегантність з глибоким декольте: 36-річна Наталі Портман блиснула на прем'єрі фільму "Анігіляція" (фото)

Для прем'єри 36-річна Портман вибрала чорне плаття з глибоким декольте і пишною спідницею італійського дизайнера Valentino.

У Лос-Анджелесі відбулася прем'єра фільму "Анігіляція" (Annihilation), головні ролі в якому виконали Наталі Портман, Тесса Томпсон, Дженніфер Джейсон Лі і Джина Родрігез.

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Перш ніж відправитися в зал, зірки кіно позували фотографам і спілкувалися з журналістами. Мабуть, вся увага в цей вечір була прикута до Наталі Портман і Джині Родрігез, які своїми яскравими і красивими нарядами затьмарили всіх присутніх, передає "Сплетник".

Для прем'єри 36-річна Портман обрала чорну сукню з глибоким декольте і пишною спідницею італійського дизайнера Valentino. В макіяжі актриса зробила акцент на очі за допомогою стрілок з чорною підводкою і віддала перевагу нюдовому блиску для губ. Що стосується зачіски, то зірка зібрала волосся в акуратний хвіст, це додало її образу елегантності і зробило його більш лаконічним.