Сексу більше, ніж у "50 відтінках": російська зірка зняла кліп з "найкрасивішим злочинцем" (відео)

У ролику він тягає Ольгу Бузову за волосся по сцені, в той час, як співачка співає про невірного чоловіка.

Зірка "Дому-2" Ольга Бузова випустила кліп на композицію "Wi-Fi". У відео з'являється манекенник Джеремі Мікс, який отримав прізвисько "найкрасивішого злочинця США". У кліпі на композицію Wi-Fi Джеремі Мікс тягає російську виконавицю за волосся по сцені. Пісня присвячена невірному чоловіку. Джеремі Мікс прославився, перебуваючи у в'язниці, завдяки своїм фотографіям, опублікованими в Instagram. Знімки були оприлюднені одним з поліцейських управлінь США. Чоловік відбував дев'ятирічний термін за крадіжку в особливо великих розмірах. Після виходу з в'язниці він став моделлю.

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