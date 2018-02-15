Глава Пентагону закликав Туреччину сфокусуватися на боротьбі з "Ісламською державою"

Операція Туреччини проти курдських ополченців в Сирії призвела до посилення напруженості між Анкарою і Вашингтоном.

Міністр оборони США Джим Меттіс закликав Туреччину сфокусуватися в Сирії на боротьбі з угрупованням «Ісламська держава», повідомили в Пентагоні.

Заява Меттіса прозвучала на тлі посилення напруженості між двома членами НАТО в зв'язку з операцією Анкари проти курдських ополченців, передає Голос Америки.

Меттіс зустрівся зі своїм турецьким колегою Нуреттіном Джаніклі ввечері в середу на полях конференції НАТО в Брюсселі.

В ході переговорів Меттіс закликав «знову сфокусуватися на кампанії по боротьбі з "Ісламською державою" і не допустити, щоб залишки терористичної організації змогли відновитися в Сирії», говориться в заяві Пентагону.

У січні Туреччина почала операцію на півночі Сирії проти курдських ополченців, «Загонів народної самооборони», яких Анкара вважає терористичною організацією, але які в той же час тісно співпрацюють з США в боротьбі з джихадистами.

Операція призвела до розбіжностей, що посилюються між двома країнами.

«Меттіс визнав обґрунтованими загрози національній безпеці Туреччини з боку терористичних організацій», - йдеться в заяві.

У той же час він «також обговорив складну обстановку в Сирії і небезпеку, яку може являти відродження "Ісламської держави" для всіх членів НАТО».