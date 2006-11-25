Можливий отруйник Литвиненка обвинувачує Кремль

Маріо Скарамелла, - один із можливих отруйників Олександра Литвиненка, в інтерв`ю газеті Corriera della Sera , опублікованому у суботу, обвинуватив в смерті колишнього офіцера ФСБ Кремль.

Відповідаючи на питання видання, чи хоче Скарамелла захисту поліції, він відповів: "Я ні про що не прошу. Поза сумнівом, це був Кремль. І я єдиний, хто володіє всією інформацією..." На цьому фраза обривається.

За словами італійця, Литвиненко "помер не від болів у шлунку". "Його убили, тому що дуже багато знав", Скарамелла додав, що "вся інформація може бути знайдена в документах комісії Мітрохина".

За даними британської преси, Маріо Скарамелла зустрічався з Олександром Литвиненком в лондонському суші-барі і показав йому роздруківки електронних листів, з яких виходило, що ФСБ розраховує застосувати силові методи проти критиків російського президента Володимира Путіна.

Лента.ру