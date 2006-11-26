Саакашвілі: Росія зробить нас сильнішими

Економічні санкції Росії пішли на користь Грузії, і прийде час, коли країна подякує Москві за її дії, вважає президент Грузії Михайло Саакашвілі. "Прийде час, і ми подякуємо за те, що нашу економіку спробували задушити, і Грузію поставити на коліна", - сказав сьогодні М.Саакашвілі на відкритті підприємств з переробки і упакування цитрусових у Хелвачаурському районі Аджарії.

"Звичайно, ми постараємося виправити відносини з Росією, У нас немає причин воювати і боротися з Росією, входити з нею в конфронтацію, але ми повинні всім показати, що у нас є інша альтернатива і інший вихід", - заявив грузинський президент. Він запевнив, що ніхто сьогодні не зможе зруйнувати грузинську економіку. "Навпаки, вони нас зроблять сильнішими", - стверджує М.Саакашвілі.

РБК