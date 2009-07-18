У США помер легендарний тележурналіст Волтер Кронкайт

У Нью-Йорку у віці 92-х років помер найвідоміший в Америці журналіст - колишній ведучий новин телеканалу CBS News Волтер Кронкайт.

Він брав участь у висвітленні таких подій, як вбивство Президента США Джона Кеннеді, війна у В`єтнамі, політ людини на Місяць, зазначає радіо «Свобода».

Президент США Барак ОБАМА заявив, що "країна втратила доброго друга", і нагадав про безмежну довіру людей до В.Кронкайта, якого багато хто сприймав "як члена сім`ї". Б.ОБАМА зазначив, що В.Кронкайт був "голосом упевненості в світі невизначеності".

В.Кронкайт був удостоєний низки престижних журналістських премій. Його професійні методи викладалися студентам-журналістам у багатьох країнах світу, зокрема в СРСР.