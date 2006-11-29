Відомого російського політика вразила загадкова хвороба

Директор Інституту економіки перехідного періоду Єгор Гайдар госпіталізований до однієї з московських лікарень, лікарі не можуть встановити причину раптового погіршення стану його здоров`я, повідомила в середу РІА "Новости" дочка відомого економіста і політика Марія Гайдар.

"24 листопада на конференції в Дубліні моєму батьку стало погано. Він знепритомнів і три години провів без свідомості", - сказала вона.

За словами Марії Гайдар, її батька доставили в реанімацію однієї з дублінских лікарень.

"Існувала серйозна загроза його життю. Лікарі до цих пір не можуть визначити причину того, що трапилося", - відзначила співбесідниця агентства.

За її словами, два дні тому Єгор Гайдар був доставлений в одну з московських лікарень.

Марія Гайдар повідомила, що її батько зараз знаходиться "в задовільному стані і не в реанімації", проте не уточнила, в якій лікарні знаходиться Гайдар.

З ім`ям Гайдара пов`язані економічні реформи 1990-х років, які назвали "шоковою терапією". Гайдар на початку 1990-х років був віце-прем`єром російського уряду, міністром економіки і фінансів. У 1992 році фактично очолив уряд Росії.

У середині 1990-х років він був депутатом Держдуми, в даний час очолює Інститут економіки перехідного періоду.