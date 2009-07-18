У Китаї пройшло перше російсько-китайське тренування перед навчаннями

Перше спільне тренування в рамках китайсько-російських спільних антитерористичних навчань "Мирна місія-2009" пройшла сьогодні успішно на полігоні Таонань Шеньянського військового округу. Керівники навчань з двох боків дали високу оцінку її результатам.

Керівник з китайського боку, заступник начальника Генштабу Національно-визвольної армії Китаю генерал-лейтенант Ма Сяотянь зазначив, що кваліфікація, професійні якості російських військ, їх рівень взаємодії авіації та сухопутних військ справили на нього дуже глибоке враження.

Керівник навчань з російського боку, заступник головкому сухопутних військ РФ генерал-лейтенант Олександр Студенікін дуже задоволений підготовкою китайських військовослужбовців. "Вони серйозно готуються до виконання будь-якого завдання, і ми маємо чого повчитися у наших китайських колег". За його словами, у дусі дружби і взаєморозуміння проходять всі заходи, всі від цього одержують задоволення.

Спільні китайсько-російські антитерористичні навчання "Мирна місія-2009" пройдуть з 22 по 26 липня в три етапи. Перший - стратегічні консультації - відбудеться 22 липня в Хабаровську. Другий і третій - підготовка до антитерористичної операції і саме її проведення - з 23 по 26 липня на полігоні Таонань Шеньянського військового округу.

Сіньхуа