Індія і США підписали угоду про військову співпрацю

Індія і США 20 липня підписали ряд угод про співпрацю у військовій сфері та у сфері ядерної енергетики, повідомляє агентство Reuters. Угоди були підписані за підсумками візиту до Індії держсекретаря США Гілларі Клінтон.

Головна з підписаних угод - так звана угода про "практичний моніторинг". Відповідно до неї США дістали можливість продавати Індії найсучасніше озброєння. Угода забороняє Індії перепродувати це озброєння або використані при його створенні технології третім країнам, що є обов`язковою умовою відповідно до законодавства США.

Як зазначає агентство, впродовж наступних п`яти років Індія має намір вкласти в оновлення парку озброєнь, яке переважно складається з радянської техніки, близько 30 мільярдів доларів. Третина цієї суми, як очікується, піде на придбання 126 багатоцільових винищувачів.

Тендер на придбання цих винищувачів Індія оголосила в серпні 2007 року. У конкурсі беруть участь п`ять авіабудівних компаній, зокрема російська "МіГ" з Міг-35 і американські Lockheed Martin та Boeing з винищувачами F-16C/D і F/A-18E/F відповідно. Як очікується, підписана угода істотно збільшить шанси американських компаній на перемогу в тендері.

Ще одна підписана угода передбачає будівництво в Індії двох американських ядерних реакторів в рамках програми співпраці у сфері ядерної енергетики. За словами Клінтон, майданчики для будівництва реакторів вже затвердив індійський уряд. Сума контракту на спорудження реакторів оцінюється в 10 мільярдів доларів.

Гілларі Клінтон також запросила прем`єр-міністра Індії Манхомана Сінгха зробити офіційний візит в США 24 листопада.

Лента.ру