Папа Римський записав музичний альбом

Папа Римський Бенедикт XVI записав музичний альбом, повідомляє АР. Диск, який поки що не одержав назви, буде випущений лейблом Geffen/Universal 30 листопада.

На альбомі понтифік співає і читає молитви, присвячені Богоматері, у супроводі хору римської музичної академії. Запис проходив у базиліці Святого Петра у Ватикані.

Крім того, на дискові будуть представлено вісім творів сучасної класичної музики у виконанні Королівського філармонічного оркестру Великої Британії, записані на легендарній студії Abbey Road в Лондоні.

Ініціатива створення альбому належить італійській медіагрупі Multimedia San Paolo. Всі доходи від продажу диска Папи Римського будуть перераховані до добродійних фондів, які допомагають дітям з бідних родин здобувати музичну освіту.

Лента.ру