Хто працює в Європі більше за всіх?

Громадяни найбільшої країни Східної Європи Польщі разом з Чехію та Латвією зайняли друге місце серед 27-ми держав Євросоюзу за кількістю годин, проведених на роботі.

Про це йдеться у доповіді Eurofound, текст якого має УНІАН.

Перше місце у цьому списку посіла Румунія, котра вступила до Євросоюзу на три роки пізніше, ніж Польща. Румуни щотижня працюють 41,8 годин, поляки - 41,7 годин.

В середньому жителі країн ЄС працюють 38,6 годин на тиждень.

У країнах Західної та Центральної Європи, які входять в так звану групу 15 «старих» членів Євросоюзу, в середньому працюють 37,9 годин, а в «нових» – 39,5 год.

Серед країн Західної Європи найменше працюють французи (38,4 години на тиждень), бельгійці (38,6 годин) та ірландці (38,9 годин).

Тільки у трьох з 15 «старих» країн-членів робочий день довший, ніж у середньому в ЄС, в той час як у десяти із 12 нових країн Євросоюзу працюють довше, ніж в середньому в європейському об’єднанні.

За даними Eurofound, в середньому європейці мають 25 днів оплачуваної відпустки на рік. У «п’ятнадцятці» та Норвегії, котра не входить до ЄС, але була включена в дослідження, цей показник становить 26,5 днів. При цьому, наприклад, у Швеції термін оплачуваної відпустки - 33 дні, а в Греції - 23.

Жителі нових країн ЄС у середньому мають 21,4 дні оплачуваної відпустки. Найбільше у Чехії – 25, найменше в Естонії - 20.