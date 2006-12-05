2007 року до Шенгенської зони ввійдуть 10 нових держав

З 2007 року в Шенгенську зону буде включено 10 нових держав - членів Європейського союзу. Відповідної домовленості досягли сьогодні міністри юстиції Євросоюзу. Як повідомляє Associated Press, рішення стосується країн, що вступили в блок у 2004 році (в основному зі Східної Європи).

Домовленість передбачає поступове зняття пунктів паспортного контролю на кордоні між старими та новими членами ЄС, в міру того як нові члени посилюватимуть прикордонні і митні правила на зовнішніх периметрах співтовариства.

Серед країн, які наступного року увійдуть до Шенгена, знаходяться Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина, Кіпр, Мальта, Литва, Латвія, Естонія і Словенія. Вони поповнять список з 15 держав, що вже входять до цієї зони . Нагадаємо, що 13 з них є членами ЄС (Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Франція, Німеччина, Австрія, Іспанія, Португалія, Данія, Фінляндія, Швеція, Греція і Італія) і ще дві - Норвегія та Ісландія – в ньому не перебувають.

Угода "Про відміну паспортного і митного контролю між певними країнами Європейського союзу", відома як Шенгенська угода, спочатку була підписана в червні 1985р. сімома державами Європи: Бельгією, Нідерландами, Люксембургом, Францією, Німеччиною, Португалією і Іспанією. Вона набула чинності в березні 1995р.

З числа 15 країн, так званих "старих" членів ЄС, як і раніше поза зоною дії Шенгенської угоди залишаються Велика Британія та Ірландія. Нагадаємо, що в червні 2005р. жителі Швейцарії на референдумі також проголосували на користь приєднання до Шенгенської угоди, проте точна дата вступу Швейцарії наразі не визначена.

Крім того, міністри схвалили поправки, що дозволяють особам без певного громадянства, які проживають в ЄС, та мають паспорт іноземця, переміщуватися країнами Шенгена без візи. Це рішення розповсюджується і на російськомовних громадян, які мають посвідку на проживання в Прибалтиці, але яким було відмовлено в місцевому громадянстві.

Безвізовий режим дасть право на те, щоб перебувати в країні - членові ЄС до 90 календарних днів протягом півроку. Відлік перебування в країні почнеться після першого календарного дня в`їзду людини в країну.

Зміни наберуть чинності після їх остаточного ухвалення в загальному порядку, тобто на 20 день після їх публікації у видавництві Європейського Співтовариства.

РБК