У Румунії поїзд протаранив автобус з пасажирами

У Румунії 12 осіб загинули в результаті зіткнення потягу з автобусом. Про це 14 серпня повідомляє Associated Press.

На думку експертів, водій автобуса проігнорував заборонні сигнали при перетині залізничного переїзду неподалік с.Скантея (Scanteia). Потяг, який рухався із швидкістю 80 кілометрів на годину, протягнув автобус 200 метрів по колії, перш ніж зміг зупинитися.

У результаті зіткнення 10 з 15 пасажирів (зокрема, семирічна дитина), які були в автобусі, загинули на місці. Ще п`ятеро пасажирів і водій були поранені. Двоє поранених пасажирів пізніше померли в лікарні.

Лента.ру