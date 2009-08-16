КНДР пригрозила США ядерним знищенням

Влада КНДР пригрозила за допомогою ядерної зброї стерти з карти світу США і Південну Корею. Таким чином, як повідомляє Reuters, Пхеньян відреагував на спільні військові навчання Вашингтона і Сеула, які стартують у Південній Кореї у понеділок, 17 серпня.

Північна Корея розцінила навчання як загрозу своїй безпеці і підготовку до повномасштабного вторгнення на свою територію, попередивши, що якщо "американські імперіалісти і агресори" погрожуватимуть комуністичному режиму ядерною бомбою, то самі будуть знищені ядерною зброєю.

Як відзначає агентство, в даний час на території Південної Кореї дислоковано 28500 американських військовослужбовців, а армія самої країни налічує 670 тисяч солдатів. У збройних силах КНДР служать 1,2 мільйона осіб, але, за оцінками аналітиків, вони значно гірше екіпіровані і озброєні.

Лента.ру