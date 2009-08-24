ВПС США провели успішний запуск міжконтинентальної ракети

На каліфорнійській базі ВПС США Ванденберг проведено успішний запуск міжконтинентальної ракети Minuteman III, передає Associated Press. Повідомляється, що ракета точно вразила ціль в районі Маршаллових островів в Тихому океані. За словами сержанта Бенджамина Роджека, пуск був здійснений у рамках планової перевірки надійності і точності систем ракети.

США мають в своєму розпорядженні 500 ракет Minuteman III, на яких встановлено 1200 ядерних боєголовок. 200 МБР несуть бойове чергування в шахтах на авіабазі Малмстром (штат Монтана), по 150 - на авіабазі ім. Френсіса Воррена (Вайомінг) і авіабазі Мінот (Північна Дакота). Ракети, що надійшли на озброєння ще в 1970-х роках, проходять зараз модернізацію, зокрема, проводиться заміна головних частин, систем наведення і управління, силових установок.

РосБізнесКонсалтинг