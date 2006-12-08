Абхазія закрила кордон з Грузією

Абхазія сьогодні закрила кордон з Грузією, вимагаючи звільнити голову адміністрації села Баргяб Гальського району Фрідона ЧАКАБЕРІЯ, затриманого в грузинському місті Зугдіді, де він закуповував медичне обладнання для сільської амбулаторії.

Як передає ИТАР-ТАСС, відразу після затримання Ф.ЧАКАБЕРІЇ повпред президента Абхазії в Гальському районі Руслан КІШМАРІЯ звернувся до грузинських властей з вимогою звільнити абхазького громадянина, проте у відповідь реакції не було.

За інформацією агентства, контрольно-пропускні пункти на абхазько-грузинському кордоні працюють в односторонньому режимі - тільки для пропуску в Абхазію громадян самопроголошеної республіки. Президент Абхазії Сергій БАГАПШ в розмові з журналістами не виключив, що буде також припинено подачу електроенергії в західні райони Грузії.