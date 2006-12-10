У Німеччині порушили кримінальну справу проти Дмитра Ковтуна

Німецькі правоохоронні органи порушили кримінальну справу проти російського підприємця Дмитра Ковтуна. Агентство Reuters цитує прокурора Гамбурга Мартіна Кенке (Martin Koehnke), який заявив: "Є певні підстави підозрювати, що він є не просто жертвою, але також і зловмисником".

Ковтун підозрюється в тому, що незаконно ввіз до Німеччини радіоактивні матеріали. При цьому, як передає агентство France Presse, Кенке уточнив, що справа проти Ковтуна формально ніяк не пов`язана з розслідуванням загибелі Олександра Литвиненка. "Нам потрібно з`ясувати, чи був він [Ковтун. - Прим. Ленти.Ру] сам заражений, або ж він ввіз полоній до країни, - наводить агентство слова прокурора. - На даний момент нашою основною версією є, що він ввіз полоній до Німеччини не у своєм тілі".

Нагадаємо, раніше представники німецьких правоохоронних органів підтвердили, що в будинку колишньої дружини Ковтуна в Гамбурзі виявлені сліди полонія-210. При цьому в літаку, на якому Ковтун літав з Гамбурга до Лондона, слідів радіації виявлено не було. Німецькі правоохоронці повідомили російську авіакомпанію "Аерофлот" про те, що радіацією може бути заражений літак, що їй належить, на якому Ковтун прилетів з Москви до Гамбурга. Про реакцію "Аерофлоту" поки нічого не повідомляється.

Дмитро Ковтун зустрічався з Олександром Литвиненком у Лондоні 1 листопада - того дня, коли Литвиненко відчув, що нездужає. Литвиненко помер 23 листопада. Скотланд-Ярд визнав, що він був убитий за допомогою радіоактивного полонія-210.

Лента.ру