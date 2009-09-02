Обама перервав відпустку через Рамадан

Початок священного для мусульман місяця Рамадан примусив президента Барака Обаму перервати свою відпустку, яку він проводить на півострові Кейп-код (штат Массачусетс).

У вівторок увечері, як повідомляє прес-служба президента США, Обама збирає святкову вечерю на честь Рамадану, що розпочався у суботу. Прес-служба не розкриває меню вечері, проте повідомляє, що вона пройде в обідньому залі Білого дому і наводить список гостей.

Серед запрошених - глава Пентагону Роберт Гейтс, міністр охорони здоров`я Кетрін Сибеліус, генпрокурор США Ерік Холдер, заступник міністра торгівлі Денніс Хайтауер і заступник міністра освіти Адам Міллер. На вечері також будуть конгресмени і посли держав, переважно тих, де велика частина жителів сповідує іслам. Зокрема, до Білого дому запрошено послів Казахстану, Саудівської Аравії, Афганістану, Пакистану, Індонезії, Туреччини, Малайзії. Цікаво, зазначає РІА "Новости", що на вечерю з нагоди Рамадану запрошені посли Великої Британії, Франції, Німеччини й Ізраїлю. Всього в списку запрошених близько 70 дипломатів, чиновників і релігійних діячів.