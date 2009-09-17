Молдова скасувала візовий режим для громадян Румунії

В.о. президента Молдови, голова парламенту Міхай Гімпу підписав сьогодні указ, що передбачає скасування постанови уряду Молдови про запровадження візового режиму для громадян Румунії. Про підписання такого указу М.Гімпу повідомив на прес-конференції.

Візовий режим для громадян Румунії був встановлений з 9 квітня 2009 р. рішенням колишнього уряду, після того, як тодішній президент країни Володимир Воронін звинуватив Румунію в причетності до організації в Молдавії масових заворушень 7 квітня.

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