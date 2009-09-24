Стратегічне партнерство України і США обговорять у жовтні

Наприкінці жовтня у Вашингтоні заплановано провести установче засідання Комісії Україна-США зі стратегічного партнерства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, про це домовилися сьогодні у Нью-Йорку тимчасово виконуючий обов’язки міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ і заступник державного секретаря США Вільям БЕРНС. Їхня зустріч відбулась у рамках участі у 64-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Головну увагу під час переговорів було приділено пошуку шляхів практичного посилення відносин стратегічного партнерства зі США на основі Хартії про стратегічне партнерство, підписаної сторонами у грудні 2008 р., а також підтримання політичного діалогу на найвищому та високому рівнях.

У цьому зв’язку було домовлено про проведення наприкінці жовтня ц.р. у Вашингтоні установчого засідання Комісії Україна-США зі стратегічного партнерства.

З боку США було підтверджено готовність сприяти втіленню політичного рішення Бухарестського саміту щодо майбутнього членства України в НАТО та надавати у цьому зв’язку відповідну підтримку, зокрема у питанні виконання Річної національної програми підготовки до членства в НАТО.

Було також досягнуто домовленості про регулярний обмін інформацією щодо стану підготовки нової Стратегічної концепції Альянсу у контексті врахування інтересів України.