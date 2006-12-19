Ющенко в Кореї обіцяв ”модерну” українську економіку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запросив корейський бізнес в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на бізнес-ланчі в Сеулі, Президент України підкреслив, що в нашої держави є політична воля і велике бажання бачити корейський бізнес в Україні.

Він розповів про останні здобутки держави, в тому числі у економічному розвитку, про зростання ВВП тощо, наголосивши: «Я переконаний, що за рік-два ви побачите українську економіку, як одну з модерних, яка буде збалансованою, яка матиме приріст (ВВП) більше 10%».

В.ЮЩЕНКО висловив думку, що Україна і Корея повинні розширювати співпрацю в космічній, військово-технічній, авіабудівній, суднобудівній, хімічній, енергетичній сферах. «Це сфери наших взаємних інтересів», - наголосив він.