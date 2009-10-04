Колишнього міністра фінансів Японії знайшли мертвим

Колишній міністр фінансів Японії Соїті Накагава знайдений мертвим в своєму будинку в Токіо, передає Associated Press з посиланням на дані поліції країни. Як відзначають японські правоохоронні органи, причина смерті С.Накагави встановлюється.

У лютому 2009 р. тоді ще діючий міністр фінансів з`явився на саміті G7 в нетверезому вигляді, що привело до його швидкої відставки. Сам С.Накагава завжди заперечував, що був тоді п`яний, а стверджував, що прийняв заспокійливі ліки.

Колишній міністр перебував у Ліберерально-демократичній партії Японії, яка керувала країною майже половину XX століття. Зараз в Японії при владі перебувають їх суперники - Демократична партія.

РБК