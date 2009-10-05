Померла Мерседес Соса (фото)

У Буенос-Айресі померла відома народна співачка Мерседес Соса, яку називали "Голосом Латинської Америки", для аргентинців вона була символом національної культури, однією з найяскравіших представниць руху 1960-х «Нова пісня».

Як передає ІТАР-ТАРС, Мерседес пішла на 75-му році життя в столичній лікарні, куди потрапила два тижні тому із загостренням захворювання печінки. Останні дні співачка перебувала в реанімації і була підключена до апарату штучної вентиляції легенів.

Вона почала виступати з піснями у віці 15 років, вигравши конкурс на радіо. За свою значну творчу кар`єру, яка досягла розквіту на початку 1970-х років, Мерседес випустила понад 70 музичних альбомів.

Після військового перевороту 1976 р. зазнала переслідувань, в 1979-му була арештована просто на сцені. У 1980-му емігрувала, жила у Франції й Іспанії, повернулася на батьківщину в 1982-му.

Багато гастролювала по США і країнами Європи, виступала з найбільшими виконавцями: Лучано Паваротті, Андреа Бочеллі, Стінгом, Лолітою Торрес, Шакірою, Шико Буарке, Сильвіо Родрігесом, Пабло Міланесом та ін. Пісня М.Соси “Вальдеррама” ввійшла до фільму Стівена Содерберга “Че” (2008).

Цього року співачку висунули на отримання престижної премії "Греммі Латінос" одразу в трьох номінаціях, зокрема за кращий музичний альбом року.