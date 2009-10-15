Корвет "Тернопіль" вийшов із Севастополя для участі в операції НАТО

Сьогодні для виконання завдань антитерористичної операції НАТО у Середземному морі “Активні зусилля” із Севастополя вийшов корвет Військово-морських сил ЗСУ “Тернопіль”.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони України, під час виконання завдань операції НАТО “Активні зусилля” український корабель здійснюватиме моніторинг та патрулювання Середземного моря у складі з’єднань Об’єднаних збройних сил НАТО.

Перед відходом корвету “Тернопіль” на борту корабля відбувся мітинг, у якому взяли участь командувач ВМС адмірал Ігор ТЕНЮХ, члени Військової ради ВМС, представники міської влади та духовенства, ветерани флоту.

Виступаючи перед моряками, І.ТЕНЮХ висловив упевненість, що екіпаж корвету “Тернопіль” гідно виконає завдання, поставлені Президентом України, керівництвом Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

На борту корвету “Тернопіль”, яким командує капітан 3-го рангу Григорій БРЄЄВ, перебуває доглядова команда від екіпажу корабля та підрозділу морської піхоти. Отримані екіпажем українського корабля в ході моніторингу і патрулювання дані передаватимуться у Морський оперативний центр у Неаполі (Італія) та у Центр судноплавства НАТО у Нортвуді (Велика Британія).

Командиром походу корвета “Тернопіль” призначено командира бригади надводних кораблів Центру морських операцій ВМС України капітана 2-го рангу Романа ГЛАДКОГО.

В антитерористичній операції “Активні зусилля” корвет “Тернопіль” бере участь уже вчетверте, але під час патрулювання у визначеному районі Середземного моря екіпаж “Тернополя” вперше перебуватиме у складі тактичних з’єднань кораблів Північноатлантичного альянсу, де проведе тренування і практичні дії з моніторингу цивільного судноплавства, збору й обліку інформації щодо умовних підозрілих суден, їх супроводження та огляду, супроводження суден з особливо важливими вантажами, протимінного забезпечення цивільного судноплавства, аналогічні тим, які виконують кораблі під час антитерористичної операції Північноатлантичного альянсу “Активні зусилля”.

Бойове чергування корвету “Тернопіль” триватиме до кінця листопада.