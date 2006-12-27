Помер екс-президент США Джеральд Форд

Джеральд Форд. Фото AFP

У США на 94-му році життя помер колишній глава Білого дому Джеральд Форд, який очолював американську адміністрацію в середині 1970-х років.

Офіційна причина смерті Д.Форда не повідомляється. Проте, як повідомляє агентство (с) Associated Press, екс-президент в останні місяці вкрай погано себе почував. Він переніс два серцеві напади, а в січні 2006 року важко хворів на запалення легенів. Проте, він став другим довгожителем серед глав американської адміністрації після Рональда Рейгана, який помер у 2004 році.

Цікаво, що 38-й президент США Джеральд Форд був єдиним главою Білого дому, який не обирався на цей пост. Будучи віце-президентом, він очолив країну після імпічменту Річарда Ніксона, звинуваченого в махінаціях під час передвиборної кампанії (Уотергейтський скандал). У 1976 році Д.Форд спробував знов стати президентом, проте програв на виборах кандидатові від Демократичної партії Джиммі Картеру.

У історію США Джеральд Форд увійшов як президент, при якому закінчилася війна у В`єтнамі. Саме йому довелося виступати із зверненням перед країною, коли у квітні 1975 року останні американські військові покидали Сайгон.

Проте, в цілому відношення до Джеральда Форду в США завжди було доброзичливим, оскільки робота його адміністрації обходилася без крупних скандалів, що було важливе після ганебного Уотергейтського скандалу.

РБК- Україна