У Туркменії терміново переписують Конституцію під одного з кандидатів

До Конституції Туркменії внесено зміни, що дозволяють тимчасово виконуючому обов`язки президента і кандидатові в президенти Гурбангулі БЕРДИМУХАММЕДОВУ брати участь в президентських виборах.

Відповідний конституційний закон обнародуваний у вівторок увечері, повідомляє РІА “Новини”.

Раніше в статті 60 Конституції Туркменії йшлося, що якщо президент з тих або інших причин не може виконувати свої обов`язки, то до обрання нового голови держави його повноваження переходять до голови Меджлісу. Проте тимчасово виконуючим обов`язки президента став віце-прем`єр Г.БЕРДЫМУХАММЕДОВ.

Тепер за Конституцією на посаду тимчасово виконуючого обов`язки президента призначається віце-прем`єр.

Якщо раніше в Конституції мовилося, що "особа, яка виконує обов`язки президента Туркменістану, не може балотуватися кандидатом в президенти", то зараз цього пункту немає.

Закон про зміни до Конституції підписаний Г.Бердимухаммедовим.

Народна Рада Туркменії призначила у вівторок президентські вибори на 11 лютого і затвердив шестеро кандидатів в президенти. Зокрема, одноголосно кандидатом був затверджений Г.Бердимухаммедов.