Бойовики ввірвалися на територію місії ООН у Кабулі

У Кабулі кілька бойовиків близько двох годин тому ввірвалися на територію місії ООН, повідомляє Reuters. За даними агентства, нападники - за попередніми даними їх близько шістьох - оточені силами кабульської поліції і військових міжнародної коаліції.

Як передає Associated Press, у перестрілці між військовими і бойовиками загинули п`ятеро осіб. Серед загиблих, повідомляє AFP з посиланням на представників афганської влади, один з бойовиків. За даними кореспондента AFP, з місця події евакуювали кількох поранених. Серед них кілька працівників кабульської поліції, а принаймні двоє - іноземці.

Раніше представник ООН заявив агентству Reuters, що на оточеній військовими території, крім бойовиків, можуть бути співробітники організації.

"Терористів п`ятеро або шестеро, вони всередині будівлі", - заявив представник поліції Кабула Вахид Шадікі. З центру міста чути автоматні черги, розриви гранат.

Лента.ру