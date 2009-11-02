Експерт допускає, що Росія готується до нової війни
Концентруються військові частини
Концентрація російських військових частин на Кавказі може означати підготовку Росії до нової війни.
Таку думку УНІАН висловив російський військовий експерт Павло ФЕЛЬГЕНГАУЕР, коментуючи перекидання військових частин з Підмосков`я та інших регіонів Росії у Північнокавказький військовий округ.
Експерт допустив можливість відновлення навесні наступного року великомасштабних бойових дій у регіоні. «Те, що на Кавказі концентруються військові частини, – це зрозуміло: там триває війна і ще буде», - сказав він.
П.ФЕЛЬГЕНГАУЕР також не вірить, що причиною збільшення кількості військових на Кавказі є відбиття військової агресії Грузії, про що говорять офіційні особи. «Яке там військове відбиття нападу Грузії? Вони що - на Ростов підуть, чи що? От російська агресія проти Грузії цілком ймовірна. Не зараз, але, починаючи з квітня, загроза повертається», - вважає він.
При цьому експерт припустив використання у майбутньому цього угруповання і для конфлікту з Україною, оскільки, розташовані у Південному федеральному окрузі (ПФО) «війська можуть бути повернені як в один, так і в інший бік».
У найближчому майбутньому військовий конфлікт з Україною, на його думку, малоймовірний, хоча будь-яке загострення політичної ситуації може змінити ситуацію. «Конфлікт з Україною – справа майбутнього. Принаймні, не цього року і не в найближчі кілька років, швидше за все», вважає П.ФЕЛЬГЕНГАУЕР.
При цьому він додав, що Росії необхідно закінчити розпочату військову реформу. «До розв’язання проблем з Україною військовим шляхом Росія поки ще не готова, оскільки спочатку необхідно закінчити військову реформу. Це, певна річ, не 100% заборона. Німецькі генерали теж попереджали Гітлера про те, що раніше 1944 року розпочинати війну ніяк не можна, і що вони аж ніяк не готові, зважаючи на незавершеність реформи», - нагадав він.
Україна для Росії зараз, за словами експерта, не військова, а політична проблема, і подальші відносини між країнами залежатимуть від результатів президентських виборів, оскільки у Москві сподіваються на прихід до влади в Києві «здорових сил», з якими і так можна буде домовитися.
«Якщо прийде ЯНУКОВИЧ, то що - ми з ним воюватимемо? А з ТИМОШЕНКО намагатимуться домовитися. У нас так завжди – спочатку пропонують продати ларьок, а вже потім, якщо придбати не вийшло, наїжджають і спалюють його», - сказав він.
За словами П.ФЕЛЬГЕНГАУЕРА, серед російської правлячої еліти дуже поширена думка про необхідність об`єднання Росії з Білоруссю, Північним Казахстаном і, щонайменше, з 2/3 території України – східною і південною її частинами. «Про це писав ще О.Солженіцин – приєднати до Росії 25-30 млн. слов`ян. Для того щоб зберегти слов`янський профіль, Росії необхідно приєднати слов`янські православні регіони. Вважається, що це вирішить демографічну кризу в Росії і дасть змогу запобігти заміні слов`янського населення неслов`янським. Така ідея дуже поширена – про це у приватній бесіді вам скажуть міністри і великі начальники. Про це і ПУТІН говорив, коли ще у СОБЧАКА працював: що росіяни - це розділена нація, що 30 млн. росіян перебувають за межами РФ», - сказав експерт.
Довідка УНІАН. 29 жовтня російська газета «Независимая газета», посилаючись на свої джерела, повідомила, що на базі дислокованої у Владикавказі 58-ї армії зараз закінчується формування оперативного командування, до складу якого замість двох дивізій увійдуть сім мотострілецьких і одна танкова бригада. Таким чином, кількість з`єднань, що діють у регіоні, зросте, як мінімум, у чотири рази.
Їх призначення – відбиття агресії з південного напряму, тобто з боку Грузії, а також підтримка Об`єднаного угруповання військ, дислокованого в Чечні та інших республіках Північного Кавказу. Окрім цього, авіаційні дивізії і полки ПКВО перетворяться на військові авіабази, у штаті кожної з них знаходитиметься не менш як п`ять ескадрилей. Саме у ці з`єднання буде передано значну частину нової бойової техніки, а також літаки і вертольоти, які Міноборони має намір придбати у оборонний-промислового комплексу в 2010 році.
Співбесідник «НГ» не виключив, що до складу округу увійде перший в російській армії дивізіон оперативно-тактичних ракет «Іскандер».
Посилювати угруповання військ на Північному Кавказі продовжать і за рахунок сил спеціального призначення і розвідки Внутрішніх військ МВС РФ.