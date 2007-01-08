Польща поки що не відчуває загрози

Заступник міністра економіки Петро НАЇМСЬКІ заявляє, що енергетичної загрози через припинення поставок російської нафти поки що немає. Як передає РІА «Новости», за словами П.НАЇМСЬКІ, поки що в країні є запаси нафти, які "дозволять підтримати виробництво (нафтопродуктів)". "Немає безпосередньої загрози для енергетичної безпеки Польщі, оскільки в країні є запаси нафти на 80 днів", - сказав заступник міністра.

Він також сказав, що фактично Польща "отримала ситуацію із закручуванням (нафтового) крана", до Польщі перестала надходити російська нафта нафтопроводом "Дружба", що проходить через територію Білорусі. "Наскільки нам відомо, це пов`язано з суперечкою між Російською Федерацією і Білоруссю з приводу експортних мит з одного боку і транспортних платежів - з іншого", - сказав П.НАЇМСЬКІ.

Як повідомляє телеканал "Вести", транзит нафти нафтопроводом "Дружба" припинено за розпорядженням державного концерну "Білнафтохім". За даними польського оператора трубопроводів PERN Томаша ЗАКРЖЕВКИ, не відомо про причини ситуації.

Нафтопровід "Дружба" проходить територією Білорусі, яка вступила у спір з Росією про тарифи на прокачування російської нафти. Поставки нафти з Росії до Білорусі були звільнені від експортних зборів. Москва з 1 січня 2007г. ввела мито у розмірі 180,7 дол./т нафти. 3 січня ц.р. стало відомо, що Білорусь також з 1 січня 2007 р. ввела мито у розмірі 45 дол./т на транспортування російської нафти територією республіки. Митний комітет Білорусі минулого тижня заявив про те, що на керівника "Транснафти" Семена ВАЙНШТОКА складено адміністративний протокол за порушення митних процедур при транспортуванні нафти і несплату митного збору. За минулий рік обсяги транзиту нафти через Білорусь становили більше 90 мільйонів тонн.