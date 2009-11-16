Щороку в ДТП гине 1,3 мільйона людей - ВООЗ

Щороку внаслідок дорожньо-транспортних пригод в світі гине близько 1,3 млн. чоловік, ще 50 млн. осіб дістають травми і стають інвалідами.

Таку статистику наводить Всесвітня організація охорони здоров`я у зв`язку з днем пам`яті жертв дорожньо-транспортних пригод, що відзначається, повідомляє NEWSru.

ДТП є першою за значущістю причиною смерті молодих людей віком 10-24 років. ВООЗ і Співпраця в рамках ООН у галузі безпеки дорожнього руху закликають уряди і неурядові організації в усьому світі привертати увагу громадськості до ДТП, їх наслідків, а також до заходів, які можна вжити для їх попередження.

Всесвітній день пам`яті жертв ДТП, встановлений Генеральною асамблеєю ООН у жовтні 2005 року, відзначається цього року напередодні Першої всесвітньої міністерської конференції з безпеки дорожнього руху. Вона пройде в Москві 19-20 листопада за участю делегатів із 110 країн світу.