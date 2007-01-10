США не втручатимуться в торгову війну Росії і Білорусі

Адміністрація Джорджа Буша вважає, що Росія і Білорусія самостійно вирішать свої енергетичні проблеми.

"Має місце диспут між Росією і Білорусією, і їм потрібно самим його врегулювати", - заявив журналістам у Вашингтоні офіційний представник держдепартаменту США Шон Маккормак, відповідаючи на питання про те, чи не планує адміністрація Буша яким-небудь чином, може бути навіть як посередник, допомогти в подоланні російсько-білоруських енергетичних розбіжностей.

При цьому Маккормак закликав держави, що імпортують енергоносії, зробити висновки з ситуації, що склалася.

"Для всіх, хто, можливо, за цим стежить, це є уроком, що вказує на важливість створення множинних джерел постачань енергії, а також створення множинності засобів транспортування цих джерел енергії", - заявив представник держдепартаменту США.

"Протягом минулого року ми бачили ряд різних прикладів, які указували на такі уроки і на їх важливість", - сказав Маккормак.

РИА новости