Україна пропонує зібрати в Києві всіх борців із піратами

Україна готова організувати в Києві міжнародну зустріч на тему боротьби з піратством біля берегів Сомалі.

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, про це заявив постійний представник України при Організації Об’єднаних Націй Юрій СЕРГЕЄВ 18 листопада під час дебатів Ради Безпеки ООН на тему боротьби з піратством. Україна була одним з ініціаторів цих дебатів.

Ю.СЕРГЕЄВ схвально оцінив зусилля РБ ООН з приборкання піратства, зокрема базову резолюції 1846, співавтором якої виступила Україна. Цим рішенням було санкціоновано багатонаціональні військово-морські операції біля узбережжя Сомалі, зокрема Європейського Союзу («Аталанта») та НАТО. Постійний представник України також привітав діяльність Контактної групи з боротьби проти сомалійського піратства, яка є на сьогодні стрижневим механізмом координації дій провідних держав і міжнародних організацій у цій галузі. Україна запрошується до участі в засіданнях Контактної групи.

Водночас Ю.СЕРГЕЄВ висловив глибоке занепокоєння з приводу збільшення кількості нападів піратів, значного розширення географії нападів та все зухваліших та агресивніших атак піратів. Було наголошено, що проблема піратства набула глобального характеру і тому вимагає глобальних зусиль з її подолання. Провідну роль у цьому процесі повинна відігравати ООН.

Окрему увагу було привернуто до інцидентів з українськими моряками. «У той час, коли Рада Безпеки ООН проводить це засідання, в полоні піратів вже понад півроку продовжують перебувати 24 українські моряки-члени екіпажу судна «Аріана», – наголосив постійний представник України. У цьому зв’язку делегація України рішуче закликала ООН та Раду Безпеки до невідкладних і злагоджених дій, спрямованих на боротьбу як проти наслідків піратства, так і його першопричин.

Було наголошено, що Україна є активним контрибутором міжнародних зусиль з викорінення піратства. Ю.СЕРГЕЄВ привернув увагу до надісланого Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ звернення до міжнародних організацій із рішучим закликом посилити практичні зусилля з приборкання цього зла. Було висловлено задоволення, що низка запропонованих Президентом України конкретних кроків, зокрема створення регіональних координаційних центрів з безпеки судноплавства, вже реалізовані або знаходяться на стадії здійснення.

Постійний представник України нагадав членам Ради Безпеки ООН, що наша держава ще 2005-го року в рамках Міжнародної морської організації виступила ініціатором резолюції „Піратство та збройне пограбування суден у водах біля узбережжя Сомалі” – рішення, яке стало підгрунтям для подальших кроків РБ ООН у цьому напрямі.

Підкресливши важливість пильної та безперервної політичної уваги країн світу до виклику піратства, Ю.СЕРГЕЄВ повідомив про готовність України організувати в Києві одну з міжнародних зустрічей з цієї проблематики.

Він наголосив, що, крім політико-дипломатичної участі у глобальній боротьбі проти піратства, Україна готова та вже робить конкретний практичний внесок у цю важливу справу. Зокрема, наша держава заявила про намір приєднатися до операції ЄС «Аталанта» та наразі активно опрацьовує шляхи такої участі. Україна також розглядає можливість внеску до Міжнародного цільового фонду з протидії піратству. Долучаючись до зусиль ООН з усунення корінних причин цього явища, головною з яких є крайня бідність, цього року Україна стала донором Світової продовольчої програми, зробивши внесок на суму понад півмільйона доларів США (580 тис. дол. США).

Проведення Радою Безпеки згаданих дебатів та участь у них делегації України стало одним з елементів реалізації ініціативи Президента України В.ЮЩЕНКА щодо мобілізації міжнародного співтовариства для боротьби проти піратства, виголошеної з трибуни Генеральної Асамблеї ООН 23 вересня 2009 р. Наступним кроком має стати ініційована Україною інтерактивна дискусія на тему посилення ролі ООН та Генасамблеї Організації у протидії глобальному виклику піратства. Проведення заходу заплановане на 1 грудня ц.р. в контексті розгляду ГА ООН пункту 76 порядку денного її 64-ї сесії «Світовий океан і морське право», повідомляє прес-служба МЗС.