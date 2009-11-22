На американській АЕС стався витік радіації

На атомній електростанції Three Mile Island, розташованій в місті Херрісбург (штат Пенсильванія) стався витік радіації, повідомляє місцевий телеканал WPVI.

Як повідомили в американській Ядерній регуляторній комісії, аварія сталася в той момент, коли фахівці компанії Exelon вели капітальний ремонт енергоблоку. Коли вони демонтували численні старі труби, в будівлі зазвучала сирена, що попереджає про радіаційне забрудення повітря.

Близько 150 співробітників станції та Exelon негайно вивели на вулицю і відправили по домівках.

Як підкреслили фахівці комісії, реактор першого енергоблоку на цей момент вже кілька тижнів був зупинений, тому реальної небезпеки не було.

Людей, які перебували всередині блоку, перевірили на предмет радіаційного забруднення. В одного з них рівень одержаної радіації наближався до 16 мБер при річній нормі в 2 мБер. Решта робітників дістали меншу дозу.

За межі станції забруднене повітря не вийшло, рівень радіації за межами станції не підвищений.

Всередину будівлі прибули фахівці з радіаційної безпеки. Вони з`ясовують, що саме сталося, де знаходиться джерело забруднення і як його нейтралізувати.

В цілях безпеки заглушено і решту реакторів АЕС. Як запевняють фахівці, небезпеки для здоров`я жителів навколишніх населених пунктів немає.

Станція Three Mile Island користується у США поганою славою. У 1979 році через неполадки в роботі станції там стався витік великої кількості радіоактивних газів, що спричинило паніку серед місцевого населення. Дотепер та аварія вважається найсерйознішою на американських АЕС за всю історію їх існування.