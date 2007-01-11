В`єтнам сьогодні офіційно стане членом СОТ

В`єтнам у четвер офіційно стане повноправним членом Світової організації торгівлі (СОТ). Про це повідомляє РІА «Новости».

Як повідомив представник країни в СОТ Нго Куанг СУАН, у четвер у Женеві відбудеться церемонія вручення в`єтнамській делегації картки нового - 150-го - члена організації.

Як повідомили в делегації, з 9 січня на фасаді будинку СОТ у Женеві висить великий плакат з вітанням на адресу СРВ: "Вітаємо В`єтнам - 150-го члена ВТО".

В`єтнам подав заявку на вступ до найбільшої в світі торгової організації в січні 1995 року. Протягом 11 років делегації В`єтнаму проводили двосторонні переговори з 28 країнами-членами організації, зокрема переговори з останнім з яких - США - завершилися 31 травня 2006 року.

Останній з 14 раундів багатосторонніх переговорів завершився 26 жовтня 2006 року. 28 листопада 2006 року Національні Збори (парламент) СРВ ратифікували угоду про приєднання країни до організації, про яке уряд офіційно проінформував Генасамблею СОТ 11 грудня. Згідно з чинними принципами СОТ, країна формально стане повноправним членом організації через 30 днів після отримання СОТ відповідного повідомлення з країни-кандидата.