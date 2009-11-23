Росія не бачить користі від "Східного партнерства"

Росія не бачить особливої користі від програми Євросоюзу "Східне партнерство", яка націлена на зближення ЄС з низкою країн СНД, однак не має наміру перешкоджати її реалізації.

Про це заявив Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ, коментуючи на прохання білоруських журналістів нібито вороже ставлення Росії до програми "Східне партнерство", передає РІА «Новости».

"Як я можу закликати не брати участь в тому чи іншому об`єднанні, якщо самі держави вважають для себе це вигідним?", - сказав Президент РФ.

"Я не бачу нічого надприродного в цьому "Східному партнерстві". Але я, відверто кажучи, і користі особливої від нього не бачу. І це мені підтверджують всі учасники цього "Партнерства", з ким я розмовляв. Але я не бачу нічого спрямованого безпосередньо проти нашої країни", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня 2009 року у Празі відбувся установчий самміт «Східного партнерства» – нової політики ЄС, спрямованої на посилення відносин з 6-ма країнами – східними сусідами ЄС: Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою і Україною.

«Східне партнерство» – польсько-шведська ініціатива, спрямована на поліпшення відносин з ЄС. У грудні 2008 року Європейська Рада принципово погодилася розпочати цей проект.

20 березня лідери країн Європейського Союзу затвердили програму «Східне партнерство», виділивши на її реалізацію в 2009-2013 рр. 600 млн. євро.