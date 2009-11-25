Польща видає українцям більше віз, ніж весь Євросоюз

Міністри закордонних справ України та Польщі Петро ПОРОШЕНКО і Радослав СІКОРСЬКИЙ задекларували намір реалізувати низку заходів для полегшення візового режиму для українців та спрощення перетину спільного кордону.

Як передає кореспондент УНІАН, Р.СІКОРСЬКИЙ зазначив, що Польща сьогодні видає українцям більше віз, ніж усі інші держави Європейського Союзу разом узяті.

Крім цього, він наголосив, що, попри економічну кризу, через яку польський МЗС закриває свої представництва за кордоном, в Україні найближчим часом буде відкрито ще два консульства.

Р.СІКОРСЬКИЙ заявив, що консульство у Львові, яке видає найбільше віз українцям серед усіх 5-х польських консульств в Україні, збільшило видачу віз удвічі, й таким чином ліквідовано великі черги біля нього. Він сказав, що Польща ще має потенціал для полегшення видачі віз.

У свою чергу, П.ПОРОШЕНКО зауважив, що прикордонний рух планується спрощувати за рахунок запровадження спільного прикордонного та митного контролю між Україною та Польщею, а також новітніх технологій, які сприятимуть прискоренню перетину кордону.

«Ми дійсно будемо робити все можливе, аби спростити перетин кордону для громадян наших країн», - наголосив П.ПОРОШЕНКО.

«Наші кордони будуть кордонами дружби, а не прискіпливих перевірок», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні П.ПОРОШЕНКО та Р.СІКОРСЬКИЙ підписали міжурядову угоду щодо внесення змін до угоди про прикордонний рух від 2001 року, яка сприятиме запровадженню спільного контролю на кордоні між Україною та Польщею.

Довідка УНІАН. Спільний контроль на кордоні передбачає перевірку подорожуючих один раз замість двох, які здійснюють українські та польські прикордонні й митні служби.

Для запровадження спільного контролю з Польщею, яка входить до Європейського Союзу та Шенгенської зони, Україні необхідно ратифікувати конвенцію 108 Ради Європи із захисту особистих даних та протокол до неї.

Посол України у Польщі Олександр МОЦИК прогнозує, що ці документи можуть бути ухвалені вже на початку 2010 року.