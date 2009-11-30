Президент передав прем'єру контроль над ядерним арсеналом Пакистану

Президент Пакистану Асиф Алі Зардарі передав контроль над ядерним арсеналом країни прем`єр-міністрові Юсуфу Разу Гілані, намагаючись врегулювати політичну напруженість, повідомляється на сайті британської телерадіокорпорації Бі-бі-сі.

Адміністрація президента виступила із заявою про те, що контроль над Національним військовим командуванням, у веденні якого перебуває ядерний арсенал країни, переданий прем`єр-міністрові.

"Президент передав мені свої повноваження з керівництва й контролю Національним військовим командуванням, прийнявши у зв`язку з цим ухвалу", - також заявив Гілані.

За словами прес-секретаря президента Пакистану, цей крок є "величезним ривком" назустріч прем`єр-міністрові та парламенту країни, які тим самим наділяються ще більшими повноваженнями.

Проте, на думку аналітиків, дії Зардарі є спробою заспокоїти критиків його політичного і військового курсу на тлі закінчення у суботу терміну амністії, яка захищала президента Пакистану від судового переслідування.

У рамках цієї амністії Зардарі й інші офіційні особи країни мають імунітет, що захищає їх від судових розглядів за звинуваченням у корупції, зазначає Бі-бі-сі.

Амністія, втіленням якої є декрет про національне примирення (National Reconciliation Ordinance), прийнятий в жовтні 2007 року екс-президентом Пакистану Первезом Мушаррафом, забезпечувала захист від судового переслідування більше 8 тисячам чиновників і політиків, серед яких були і Зардарі і його дружина, екс-прем`єр-міністр Беназір Бхутто, вбита в кінці 2007 року.

Верховний суд Пакистану може відновити розгляд справ за звинуваченням Зардарі в корупції, якщо суд вирішить, що ухвалення такої амністії суперечило Конституції і не було схвалене парламентом.

Сам же Зардарі заявив напередодні, що він все ще має імунітет як чинний президент країни і не турбується щодо відновлення судових розглядів проти нього.

РІА "Новости"