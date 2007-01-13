Вбивцям свердловського священика пред`явлені звинувачення

Свердловська обласна прокуратура пред`явила двом жителям міста Алапаєвська - Сергію Давлятішину і Роману Сухачеву - звинувачення у вбивстві і розбої. Як повідомляється на сайті Генпрокуратури Росії, саме вони, за версією слідства, в різдвяну ніч 2007 року убили настоятеля храму Петра і Павла в селищі Нейво-шайтанській батька Олега Ступічкина і викрали з храму 22 ікони.

Нагадаємо, передбачувані вбивці, обидва раніше судимі, були затримані за гарячими слідами. У них була вилучена частина викрадених ікон. Ще декілька ікон було виявлено пізніше в тайнику на місцевому кладовищі і недалеко від храму, який, за версією слідства, зловмисники намагалися спалити, щоб замести сліди.

Лента.ру