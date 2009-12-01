Рівень безробіття в єврозоні не змінився, а в ЄС-27 – зріс

У жовтні 2009 року рівень безробіття з урахуванням поправки на сезонність в єврозоні не змінився і становив 9,8%, як і у вересні 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

Рівень безробіття в усіх країнах-членах Європейського Союзу (ЄС-27) у жовтні зріс до 9,3% проти 9,2% у вересні-2009.

У жовтні 2009 року найнижчий рівень безробіття зареєстрований в Нідерландах (3,7%) та Австрії (4,7%).

Найвищий рівень безробіття у жовтні-2009 спостерігався в Латвії (20,9%) та Іспанії (19,3%).

За даними Євростату, загалом у жовтні не мали роботи 15,567 млн. осіб в єврозоні та 22,510 млн. – в ЄС-27.

У жовтні 2008 року рівень безробіття в єврозоні становив 7,9%, в ЄС-27 – 7,3%.

До зони євро з 2009 року належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр та Словаччина.