Джордж Буш подарував американцям ще одне свято

У Сполучених Штатах відтепер стало на одне державне свято більше. Президент Джордж БУШ своїм указом заснував 16 січня Днем свободи віросповідання.

Як передає MIGnews, американський президент пропонує всім американцям «задуматися про великі дари релігійної свободи, зберегти цю свободу для прийдешніх поколінь і відзначити цей день належними подіями і заходами в своїх учбових закладах, місцях богослужінь, районах і будинках».

Текст указу, підписаного напередодні главою Білого дому, розміщений на сайті Державного департаменту США. Відтепер 16 січня стає державним святом Сполучених Штатів.