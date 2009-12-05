Ініціатива Росії щодо європейської безпеки є небезпечною для України

Ініціатива Росії про нову систему європейської безпеки є небезпечною для України.

Про це в інтерв’ю УНІАН заявив заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Сергій ЗГУРЕЦЬ, коментуючи військово-політичні наслідки для України реалізації ініціативи Російської Федерації щодо створення нової системи колективної безпеки в Європі.

“Російська сторона висловила начебто принципово нову ініціативу з обговорення нової загальноєвропейської системи безпеки. Ця ініціатива, насправді, є небезпечною для України, насамперед через те, що вона пов’язана з переглядом майже усіх існуючих угод у галузі контролю над озброєннями”, - заявив експерт.

Він зауважив, що зараз Росія не виконує договір про звичайні озброєння в Європі, погрожувала вийти з договору про ракети середньої та малої дальності дії, не дотримується двосторонніх домовленостей з Україною про контроль арсеналів Чорноморського флоту.

“Де-факто складається ситуація, що пропонується варіант переговорів про створення нової системи безпеки, а старі договори не виконуються, то створюється ситуація вакууму, коли не існує жодного каркасу домовленостей, визначаючих кількісні і якісні параметри озброєнь у Європейському регіоні”, - пояснив С.ЗГУРЕЦЬ.

На його думку, “якщо Росія ігнорує старі договори і пропонує років ще 10-15 обговорювати нову систему безпеки, це означає, що створюється ризикований вакуум безпеки, який, насправді, загрожує Україні”.

“Україна має дуже обережно поставитися до нової ініціативи Росії, розглядаючи в ній ризики руйнування існуючої системи безпеки в Європі”, - вважає С.ЗГУРЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня 2008 року Президент Росії виступив з ініціативою про розробку Договору про європейську безпеку. Як вважає російська сторона, метою ініціативи є створення у сфері військово-політичної безпеки в Євро-Атлантиці єдиного, неподільного простору.

За підсумками обговорень, які відбулися за останній рік, російська сторона підготувала проект договору про Євробезпеку. Президент Росії направив його керівникам відповідних країн, а також до міжнародних організацій на євроатлантичному просторі: НАТО, Євросоюз, ОДКБ, СНД, ОБСЄ.