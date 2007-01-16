Фідель Кастро у тяжкому стані

Політичний лідер Куби Фідель Кастро перебуває у тяжкому стані після перенесених операцій на кишечнику.

Як повідомляє Reuters з посиланням на іспанські ЗМІ, під час операцій в організм Ф.Кастро була занесена інфекція, яка викликала розвиток перитоніту. Про це повідомив один з лікарів мадридської лікарні, який обстежував Ф.Кастро в Гавані в грудні 2006 р.

Ф.Кастро не з`являвся на публіці з липня 2006 р., коли йому зробили операцію на кишечнику. Останні фотографії, на яких зображений кубинський лідер, датуються кінцем жовтня 2006 р.

Американська розвідка впевнена, що Ф.Кастро страждає на рак і не проживе більше року. Цю інформацію спростовує кубинська влада і лікар Ф.Кастро - іспанець Хосе Луїс Гарсіа Сабрідо. Обов`язки президента на Кубі тимчасово виконує рідний брат Ф.Кастро - Рауль.

Зазначимо також, що два дні тому старший син команданте Фідель Кастро Діас-Баларт заявив, що його батько "одужує, перебуває в хорошому настрої і оптимістично налаштований".

13 серпня 2006г. кубинському лідерові виповнилося 80 років.

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