Кількість загиблих під час пожежі в Пермі зросла до 112 осіб

Кількість загиблих під час пожежі в пермському клубі «Хромая лошадь» становить 112 чоловік.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ по Пермському краю.

На сайті МНС РФ по Пермському краю наводиться список упізнаних загиблих.

За інформацією Міністерства охорони здоров`я, постраждало близько 140 осіб, більшість з них перебувають у тяжкому стані, 98 відправлено з Пермі до Москви (60), Санкт-Петербурга (31) і (Челябинська 7).

Як повідомляв УНІАН, пожежа в нічному клубі "Хромая лошадь", де святкувалося 8-річчя закладу, сталася в ніч на 5 грудня. Один з феєрверків підпалив солом`яну підвісну стелю, в приміщенні майже миттєво поширився дим, незабаром згасло світло. В той момент у клубі перебувало близько 250 людей. В результаті пожежі вигоріло 400 квадратних метрів із 500 квадратів загальної площі клубу.

Після пожежі МНС оголосило, що "Хромую лошадь" вже двічі штрафували за порушення правил пожежної безпеки, а жителі сусіднього будинку розповіли, що в 2008 році в закладі вже була невелика пожежа.