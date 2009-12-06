Велика Британія заборонила викуповувати своїх піданних у піратів

Британський уряд заборонив близьким Пола і Рейчел Чендлер платити викуп сомалійським піратам, повідомляє The Guardian.

Нік Девіс, який займався веденням переговорів з викрадачами немолодої пари, вже назвав дії міністерства закордонних справ Великої Британії "нісенітною грою". Британська сторона вважає, що викуп за заручників не можна платити, щоб не заохочувати подальші захоплення, і не бачить приводів, щоб робити виняток з цього правила.

За час переговорів Девіс домігся сильного зменшення суми викупу - до 100 тисяч фунтів. Спочатку вимоги піратів становили більше чотирьох мільйонів фунтів стерлінгів. За словами парламентера, в його руках є всі можливості для звільнення Чендлерів окрім дозволу британського уряду. Угода була схвалена сторонами ще 21-22 листопада, але досі не може бути реалізована.

Ситуація погіршується станом здоров`я 55-річної Рейчел Чендлер, яка погано переносить постійні переїзди з місця на місце, яким піддають заручників пірати.

Немолода пара Чендлерів була викрадена під час подорожі на своїй яхті Lynn Rival в Індійському океані. Подружжя прямувало з Сейшельських островів до Танзанії. 23 жовтня, перебуваючи біля берегів Сомалі, вони подали сигнал лиха.

Лента.ру