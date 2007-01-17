Страта Хусейна розчарувала Буша

Президент США Джордж Буш сказав, що іракський уряд незграбно провів страту Саддама Хусейна, внаслідок чого вона виглядала як убивство, мотивоване сектарною помстою.

В інтерв`ю американському громадському телебаченню пан Буш сказав, що спосіб страти Хусейна наштовхує на питання про те, наскільки серйозним є уряд Іраку.

"Я був задоволений їхніми судовими процесами, - сказав Джордж Буш, - проте мене розчарували страти, особливо Саддама Хусейна: я вважаю, що вони були проведені незграбно. Вони посилили сумніви в тому, чи є уряд Малікі та уряд єдності Іраку серйозним урядом. Це ускладнює мені завдання переконати американський народ, що цей уряд хоче єдності в країні та прогресу".

Президент Буш також сказав, що його дратує відсутність прогресу в Іраку, і визнав, що американці стомилися від війни. Проте він сказав, що впровадить план збільшити кількість військ США в Іраку попри спротив демократів і багатьох республіканців у Конгресі. Пан Буш наполягає, що якщо США програють в Іраку, той стане плацдармом для нападів на Америку.

Тим часом у столиці Іраку Багдаді стався найгірший напад за цей рік. У подвійному вибуху поблизу університету загинуло принаймні 70 людей, а в інших вибухах та стрілянині - принаймні 30.

Бі-бі-сі