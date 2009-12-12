Глава британської розвідки звинуватив Росію у війні в Іраку

Керівник Секретної розвідувальної служби Великої Британії (MI6) Джон СОЄРС назвав Росію однією з винуватиць розв`язування війни в Іраку, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Таку заяву Д.СОЄРС зробив під час громадських слухань в Лондоні з приводу обставин вторгнення військ західної коаліції до Іраку.

За словами Д.СОЄРСА, який працював на початку 2000-х років радником прем`єр-міністра Великої Британії Тоні БЛЕРА у закордонних справах, Росія несе відповідальність за провал введення низки санкцій щодо Іраку, які могли допомогти уникнути збройного конфлікту. Д.СОЄРС стверджує, посилаючись на деяких високопоставлених росіян, що Росія відмовилася підтримати введення санкцій, оскільки вони могли зашкодити комерційним інтересам країни в Іраку. У разі введення санкцій Ірак обіцяв розірвати контракти з російськими компаніями, і у зв`язку з цим Росія пообіцяла накласти вето на пропозицію про нові санкції. Питання про введення нових санкцій Ради безпеки ООН замість діючої на той час програми "Нафта в обмін на продовольство" обговорювалося в 2001 році, за два роки до вторгнення до Іраку. Д.СОЄРС брав участь у переговорах.

Глава MI6 зазначив, що тоді не йшлося про військове вторгнення до Іраку, проте Велика Британія, як і багато інших країн, була зацікавлена у зміні режиму в країні, повідомляє The Daily Telegraph. Зокрема, розглядалося й питання усунення Саддама Хусейна політичними заходами, передбачалося також звинуватити його у військових злочинах під час війни в Перській затоці в 1991 році.

Раніше під час громадських слухань стало відомо, яка інформація дозволила Великій Британії зробити висновок, що у Іраку є зброя масового ураження, передає Лента.ру. За словами консерватора Адама ХОЛЛОВЕЯ (Adam Holloway), головним доказом стала підслухана таксистом-інформатором MI6 розмова двох іракських чиновників. У документі MI6 зі свідченнями таксиста стояла позначка про можливу неправдивість даних, проте уряд Великої Британії не звернув на це уваги, стверджував А.ХОЛЛОВЕЙ.

Вторгнення до Іраку військ США і союзників почалося в березні 2003 року. Підставою до вторгнення стала інформація про наявність у Іраку зброї масового ураження, проте згодом ці дані не дістали підтвердження.