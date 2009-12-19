Негода заблокувала чотири експреси у тунелі під Ла-Маншем
10:52, 19 грудня 2009Світ
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Евакуювали 2 тис. пасажирів
Значний збій у русі потягів у тунелі під Ла-Маншем стався сьогодні вночі. Згідно з попередніми даними, великий перепад температур в тунелі і зовні призвів до виходу з ладу двигунів кількох локомотивів, передає NEWSru.
В результаті збою у тунелі, розташованому під водами протоки, що розділяє Францію і Велику Британію, зупинилися чотири експреси з двома тисячами пасажирів, повністю заблокувавши рух.
Тільки на ранок технічним службам вдалося евакуювати звідти усіх пасажирів.
Поки не відомо, скільки часу знадобиться на відновлення руху. Цей збій - перший такого роду за весь час експлуатації тунелю.
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