Негода заблокувала чотири експреси у тунелі під Ла-Маншем

Значний збій у русі потягів у тунелі під Ла-Маншем стався сьогодні вночі. Згідно з попередніми даними, великий перепад температур в тунелі і зовні призвів до виходу з ладу двигунів кількох локомотивів, передає NEWSru.

В результаті збою у тунелі, розташованому під водами протоки, що розділяє Францію і Велику Британію, зупинилися чотири експреси з двома тисячами пасажирів, повністю заблокувавши рух.

Тільки на ранок технічним службам вдалося евакуювати звідти усіх пасажирів.

Поки не відомо, скільки часу знадобиться на відновлення руху. Цей збій - перший такого роду за весь час експлуатації тунелю.