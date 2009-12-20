"Московские новости" знову виходитимуть арабською

Арабські читачі зможуть після 17-річної перерви знов читати російську арабомовну газету "Анба Моску", повідомив на презентації газети, що пройшла в Йорданії в неділю ввечері, її головний редактор Раїд Джабер.

Газета була представлена арабським учасникам міжнародної конференції, яка почалася там, "Близькій Схід-2020: чи є вірогідним всеосяжне врегулювання?", а також журналістам, які висвітлюють її роботу. Цю конференцію організовано агентством РІА “Новости” і Радою із зовнішньої та оборонної політики. Вона проходить в містечку Ас-Сувейма на узбережжі Мертвого моря.

"Московские новости" арабською видавалися Агентством преси "Новини" з 1969 по 1992 рік, потім випуск був перерваний на цілих 17 років. У рік 40-річчя видання РІА “Новости” ухвалило знову почати видавати "Анба Моску", як воно це зробило два роки тому з англомовною газетою Moscow News.

"За 17 років Росія істотно змінилася. Змінилася і "Анба Моску". Можна сказати, це нова газета в новій країні", - наводить слова головного редактора сайт агентства.

На відміну від старої газети, зазначив він, нова "Анба Моску" не буде ідеологічно ангажованою. Вона знайомитиме своїх читачів з нинішніми досягненнями і проблемами країни "без перебільшень і замовчувань".